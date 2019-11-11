體壇快訊：姚潔貞日本賽破半馬港績封后

香港女欖東奧外圍賽決賽飲恨

香港女子七人欖球隊連退韓國隊及哈薩克隊，但在2020奧運亞洲區外圍賽決賽，被東道主中國隊5次達陣，以0：33落敗，跌入明年6月舉行的遺材賽，與另外11隊趕東奧尾班車。

港劍擊男花世盃德國站得第6

港劍隊昨以張家朗、張小倫、蔡俊彥及楊子加出戰男子花劍世界盃德國站團體賽，先在16強反勝英國隊45：41，但在8強縱有蔡俊彥第8場取14分，仍以41：45不敵俄羅斯隊，最終亦在名次賽不敵法國隊得第6。

桃田賢斗陳雨菲福州賽掄元

「一哥」桃田賢斗昨以21：15、17：21、21：18，險勝中華台北的周天成，贏得中國福州羽毛球公開賽男單冠軍。女單則由東道主球手陳雨菲反勝日本的奧原希望封后。一眾球手今、明兩日將抵港，參戰本周的香港公開賽。

法國時隔16年再稱霸聯會盃

法國時隔16年再奪聯會盃網球賽冠軍，她們前日與主場的澳洲隊打和1：1，昨憑米拉丹露域第3盤決勝局擊敗世界「一姐」巴迪，加上贏出最後一場雙打，以大分3：2捧盃。另外，在ATP年終賽，一哥佐高域在首場分組賽以6：2、6：1輕取意大利的貝列天尼。