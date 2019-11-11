曼聯3：1挫白禮頓 彈升第7 馬迪爾獻兩助攻 阿仙奴吞李城兩蛋

安東尼馬迪爾先後在17和66分鐘，助攻中場安達斯彭利拿及前線拍檔拉舒福特，加上白禮頓中場戴夫保柏在19分鐘擺烏龍，令曼聯以3：1勝出，保持英超3次主場迎戰白禮頓全勝外，各項賽事也連續7場主場取得4勝3和（見表）。狼隊主場以2：1挫阿士東維拉後亦得16分升上第8位。另外，此役有助攻的狼隊23歲前鋒艾達馬查奧爾（圖），昨獲西班牙隊首次徵召，代替背部受傷的華倫西亞鋒將洛迪高摩連奴，備戰稍後兩場歐洲國家盃外圍賽。然而查奧爾較早前被指已決定代表馬里出賽。

廠兵4場不勝 37年頂級聯賽首12仗最差開局

阿仙奴作客李斯特城變陣改用3後衛，並續以奧斯爾支援前線，但「狐狸」攻勢旺盛，射手占美華迪於68分鐘射入其本季第11個聯賽入球，並在75分鐘助攻中場占士麥迪臣，鎖定2：0勝局與取得四連勝，賽後與車路士同得26分，4場不勝的阿仙奴則續以17分排第6，錄得自1982/83年球季後，最差頂級聯賽開季12場成績。

傳艾馬利獲高層支持 籲球會保持冷靜

總結阿仙奴領隊艾馬利50次英超領軍得87分，較之前50場，由前帥雲格督師時少1分，使前者下台甚囂塵上，而「兵工廠」球迷昨仗已向他高呼「你明早會被炒」，名宿伊恩胡禮亦稱他應下台，《每日郵報》甚至報道，會方已着手再找巴塞隆拿前帥安歷基接任，惟《The Athletic》獨家報道，艾馬利將不被解僱，因阿仙奴認為他領軍路向正確，所以予以100%支持，他說：「我已跟球會說了，需保持冷靜和耐性，等我們重建信心。我接受掌聲，亦接受批評。我們落敗，球迷難過是很正常的。」