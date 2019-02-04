吳安儀三奪IBSF世界冠軍 決賽連贏5局反勝 獎盃獻猝逝師弟潘正潮

肩負港隊最後希望的星將吳安儀，昨於土耳其續戰IBSF業餘世界賽，先於4強遇上衛冕的泰國隊球手索維芬絲，以局數4：3險勝打入下午展開的決賽。決賽對手是3天前才滿21歲泰國隊新星勒查露，安儀既要爭取為上月澳洲女子公開賽失冠復仇，亦力求時隔9年再度登頂。面對壓力，她首局在領先下反負，之後再落後至局數0：2。不過，經驗豐富的她其後大舉反擊，連取5局後以局數5：2反勝，自2009年及2010年後，重奪業餘世界冠軍。

為專心作戰刪社交程式 佳績迎29歲生日

安儀今年中出戰女子職業世界賽，8強正是敗予勒查露，錯失三連霸機會。她藉昨仗取下個人今年首項世界級賽事冠軍，亦為下周日的29歲生日，提早以佳績換來厚禮。不過，她賽後仍掛念日前猝逝的師弟潘正潮，更一度哽咽：「來到土耳其收到壞消息，知道阿潮離開了我們，自己為專心比賽，在手機上刪掉了社交程式，現在奪得冠軍，總算是獻給他的一個小禮物。」安儀今年戰至決賽數度失機，她又稱：「有時會懷疑自己，是否不能再贏了，所以今次贏了仍很激動，亦為我重新注入信心。」

關鍵時刻戰勝壓力展大將之風

隨隊的教練黃德華賽後表示，安儀今行表現一度起伏不定，幸在關鍵時刻打出大將之風：「她在小組賽其實也贏得不輕鬆，但狀態慢慢回復，4強時戰至決勝局，亦能發揮出水準。安儀在決賽被泰國隊對手領先兩局，也顯得有壓力，但好快平復下來，特別是最後一局把握機會，打出她在今屆的最佳水準，贏得精彩。」港隊今行8名球手均打入淘汰賽階段，包括男隊新星張家瑋躋身8強，創下個人最佳。大軍今午凱旋，吳安儀及何綺麒月中將再戰女子伊甸大師賽。

港隊昨日同時在紅磡出戰香港美式十號球公開賽，「千禧後」葉建寧與卡比多羅比在男單決賽，合演港隊「內訌」，最終葉建寧以局數11：8取勝。