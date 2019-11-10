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2019年11月10日星期日
曼城紅藍戰誓強攻 艾達臣養傷 靠迪布尼發電
熱刺遭錫菲聯逼和 孫興慜兩場入3球
阿巴謙普列錫建功 車路士英超六連勝
屈福特挫諾域治取首勝
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屈福特挫諾域治取首勝
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【明報專訊】賽前排榜尾的屈福特昨憑迪路菲奧（右）傳射居功，在末段10人應戰下，作客2：0挫諾域治，取得今季英超首勝，升上第18位，諾域治則跌落榜尾。
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