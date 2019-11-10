曼城紅藍戰誓強攻 艾達臣養傷 靠迪布尼發電

利物浦vs.曼城 now611/621台 明晨00：30直播

艾達臣在上周中歐聯對阿特蘭大一戰半場被換出，曼城領隊哥迪奧拿證實他明晨不會隨隊作客，改由上仗歐聯分組賽最後領紅的巴禾頂上。哥帥被記者重提當年收購艾達臣取代巴禾，顯然相當不悅：「為何你要這樣問？你要尊重巴禾，他贏過美洲冠軍。歐聯那個紅牌是因為球隊後半場失球，而他在首季英超感到困難，是因為當時球隊還未算頂級，問題不出在他身上。」他承認利物浦暫時是世界最佳球隊，但即使曼城今場落敗，也不代表英超四連霸夢碎，競爭「最少不會在11月就完」。

英國傳媒則在旁出謀獻策，《英國廣播公司》、《電訊報》均指出，利物浦面對曼聯、錫菲聯、亨克，甚至上季對曼城推進困難，主因是對手中場線更多人而被壓制。曼城參考這途，最少進攻上能與紅軍匹敵。

巴禾時隔年半首度英超把關

自2003年起，曼城於聯賽作客晏菲路均不能全身而退。為免「禾大仙」顯靈「有球必應」，落後利物浦幅度由6分變9分，藍月自要跟從對賽主旋律，主導控球，並希望迪布尼可再施展落葉傳中，為前線輸送彈藥。這名比利時隊中場上月因傷缺陣兩場，較季初7場8助攻狀態回落，但仍以9次暫成英超助攻王，但他稱：「我不關心數據，很多事情影響到賽果，一個球員能改變得了嗎？人們在歐聯前已談論這場比賽，但我們只會冷靜備戰。」

利物浦前鋒穆罕默德沙拿則以上季失冠為鑑：「他們去年12月也這樣說，領前7分，爭標戰完結。其實未完，兩場落敗足以讓對手翻身。」主帥高普則要求把握主場優勢，揚言「連賣熱狗的也要準備就緒」。

曼聯迎白禮頓 將帥認爭標無望

另外，曼聯與狼隊今晚返回主場，分別迎戰白禮頓及阿士東維拉。紅魔領隊蘇斯克查與中場麥湯米尼承認要放棄英超，專注3項盃賽爭標。