鐵衛爸爸 堅毅身教 34歲大器晚成 唐建文珍惜港足每一天

「如何看自己球員生涯？先苦後甜吧。」唐建文在15歲出道，效力港甲球隊保濟丸，但生涯更像大器晚成，30歲後才迎來「第二春」。在球會，他過去4年效力傑志取得主要榮譽，前季首次入選港足最佳11人；在港足，他除了青年隊及2007年奧運外圍賽，自此無緣為港出征，直至去年3月，補選入伍參加亞洲盃外圍賽。33歲才首做大港腳，展開國際A級賽生涯，今屆世界盃亞洲區外圍賽3仗皆有落場，但「唐文」承認曾質疑自己：「去年底東亞錦標賽（東亞盃）外圍賽，我雖有入選但一場都沒上陣，加上已34歲，曾以為再沒機會代表港隊，今次入選也隔了多天才消化到。」

太太力撐 打消掛靴念頭

「沒經歷之前的事，你真的不會懂得珍惜。」唐文透露，數年前效力太陽飛馬尾聲時，曾猶豫應否繼續：「就算鍾意，都要為生活，當年自覺發展很差，想過不如退役，最後決定給自己多一季機會。當季雖不是常規正選，但我當作最後一季，每天都要求自己努力。」結果在傑志體驗亞冠盃分組賽，再首次代表港足，唐建文學會珍惜和付出，「此前一直等待（入選港隊），但沒有氣餒，畢竟仍能踢波已很開心。所以現在每次入選港足，我都會視為最後機會。」

兩個月前，港足主場於世界盃外圍賽大戰亞洲勁旅伊朗隊，唐文賽前說，希望以表現為香港人加油，最終港足負0：2，但憑鬥志贏得掌聲。該仗正選的唐建文，首為港足主場出戰，座上客還有太太Hailey、長子信信及幼女程程，他笑說：「家人是我進步的動力，兒子很着重我控球時的表現，也令我想更多上前進攻。」唐文珍惜機會，也珍惜生活一切，包括子女成長：「職業球員最高榮譽，一定是代表自己地方比賽。我希望讓子女知道，爸爸踢足球，可帶給他們力量。他們年紀尚小，但相信將來重溫爸爸在港足的比賽片段，仍會有感覺。」

本月世盃外 爭一場自豪勝仗

為讓丈夫專注足球，太太Hailey當全職主婦，「每次他作客比賽，我都說OK，打點整頭家，讓他放心。」由高中拍拖到結婚，唐太10多年來見證唐文的努力：「看着他經歷很多高低，曾經也覺得他差不多要掛靴，結果還有更高峰。最大感觸是，他之前總未能入選港隊，但很有韌力，說會再做好點、操練多點。當我替他不值時，他無形中鼓勵我，一直保持樂觀正面，我就做不到。」她笑言，自從有了小孩，丈夫心態成熟不少：「他很介意信信如何看這個爸爸，變得遇強愈強，要麼不踢，要麼就踢盡。」

港足本月將於主場出戰兩場世盃外，包括下周四對巴林隊及本月19日對柬埔寨隊。唐文透露，前季為傑志在亞冠分組賽主場擊敗日職球會柏雷素爾後，他為全隊努力獲回報流下男兒淚，賽後有球迷說，看過賽事後重拾動力，讓他甚為感動：「原來足球員可感染他人，這種感受，我想在港隊體會多一次，爭取一場值得自豪的勝仗。」

文：余瑋

圖：楊柏賢