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2019年11月9日星期六
廠兵失衡 錯在高層 缺明確發展策略 沙加成代罪羔羊
林柏特當選10月最佳 孫興慜:已向高美斯發短訊致歉
費歷克德甲地標 領拜仁迎蜂兵圖反底
巴塞遇切爾達 法迪勢伙美斯基沙文攻堅
曼聯派3蛋 提早出線32強
利安納領快艇挫拓荒者 鬥公鹿疑故意避戰被罰
體壇快訊：吳安儀業餘世界賽穩奪牌
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鐵衛爸爸 堅毅身教 34歲大器晚成 唐建文珍惜港足每一天
囝囝踢傑志青訓 讚父媲美偶像美斯
恩師朱志光如影隨形
飛馬銀牌8強惡鬥富力 文彼得冀領軍退強敵振士氣
伍家朗福州賽8強出局 下周主場出擊
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【明報專訊】（請看附圖）
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