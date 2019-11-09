體壇快訊：吳安儀業餘世界賽穩奪牌

李慧詩格拉斯哥站衝金

港隊於蘇格蘭格拉斯哥出戰場地單車世界盃次站，「牛下女車神」李慧詩料今晚在凱林賽（又稱競輪賽）登場，誓衝擊金牌，以彌補上周白俄羅斯站決賽失利之憾。而男將張敬樂及梁峻榮攜手出戰麥迪遜賽，續為港隊爭取東京奧運積分。

港乒女團世盃8強出局

港隊昨於東京出戰乒乓球團體世界盃女團8強，李皓晴/蘇慧音在首場雙打響頭炮，但在其後兩場單打失利；杜凱琹及時險勝鄭先知扳平場數，不過壓軸上陣的李皓晴，不敵女單世界排名第11位的鄭怡靜。港隊以場數2：3憾負，下周轉戰澳洲公開賽。

紅鑽亞冠決賽先征希拉爾

亞洲聯賽冠軍盃決賽明晨上演首回合，由沙特阿拉伯勁旅希拉爾，迎戰日本「紅魔」浦和紅鑽，兩軍各項賽事近3戰同樣未嘗勝果，而紅鑽更在日職兩連敗兼零入球，比降班區的湘南比馬多5分但多踢兩場。

巴拉圭20年首闖世少盃8強

巴拉圭隊昨於U17世少盃16強，爆冷以3：2淘汰阿根廷隊，20年來首次躋身8強，將鬥荷蘭隊。而意大利隊則以1：0小勝厄瓜多爾隊，10年來首晉8強後，將惡鬥東道主巴西隊。