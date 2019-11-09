廠兵失衡 錯在高層 缺明確發展策略 沙加成代罪羔羊

李斯特城vs.阿仙奴 now611/621台 明晨01：30直播

無論沙加在前一輪聯賽被調離場時的反應多不恰當，起碼這名gunner沒有向觀眾席亂射催淚彈，阿仙奴會徽上的大炮畢竟也非水炮，他對球會的投入則眾所周知。關於球員的領導力，柏高曾經提到，球隊運作詳情並非外人能知，容易造成內部外界評價迥異。沙加無疑在兵工廠擁躉群中不得民心，卻是季初由隊友不記名投票推舉擁有臂章，理論上由他率領球隊士氣最好。然而士氣、表現和實績、球迷支持度，三者非常互動。在堅持自己的正義盲撐領袖跟完全順應民意之間，應該尚有無數折衷選項可以抓到平衡，而兵工廠就決定擢升奧巴美揚坐正。

大衛雷斯代梅斯達菲守中路盞搞

這個人事調動，恰恰反映阿仙奴今季的場上演出：攻（尚算）銳而守不穩。沙加在防中位置難以卸責，但更主要罩門，一如去季已談論的，在於中堅。去年指出，以艾馬利的高位壓迫方式，用梅斯達菲及希臘佬扼守中路乃盞搞；今年梅斯達菲鐵定入雪櫃，兵工廠卻要去到轉會窗最後關頭才買個大衛雷斯，真箇五十步笑百步，似是恐慌性收購，而非具備明確發展策略的按部就班之舉。

是的，艾馬利入廠年餘，便開始停滯不前，歸根究柢又是高層的錯。去季前半的整體進度尚可，無奈隨着球會股權變動、CEO離任、轉會事務的部門及方針更替，暗湧阻力就產生了。一手引入奧巴的招聘主管Mislintat上季尾匆匆掛冠，其後爆料稱：「原本協議我將成為技術總監，好能每日跟進球隊，但新領導層自有部署和人選。本來我們採取非常有系統的方法揀蟀，獨立調查不會受壓，現在卻非常偏重人際和經紀網絡。」

艾馬利非「聯賽教頭」 不利長途賽爭雄

不過柏高總是強調，凡事起因通常不止一個，一支球隊的好壞亦然。倘要說阿仙奴的成績不符預期，那麼究竟預期的是什麼？現階段談聯賽錦標，肯定不切實際。事實上，艾馬利向來不是「聯賽教頭」，強項為逐場針對敵軍擬定（稍微保守的）不同戰術，較易在盃賽發圍，歐霸專家可非浪得虛名，惟亦由於毫無固定風格可言，不利在注重穩定的長途賽爭雄。如果阿仙奴躉期望的是歐聯席位及盃仔，上季跟英超前四與歐霸同僅一線之差，今季也仍滿有希望。

當然，今晚造訪三哥李斯特城的勝負，便可能極為關鍵。偏偏英軍主帥修夫基賽前向兵工廠撥冷水，新一輪賽期全棄廠兵，李城卻有芝維爾與紀律不佳的占士麥迪臣續入選，連已退出國際賽的英超上月最佳球員占美華迪，修夫基也坦承一直考慮重召。或許這樣倒好，借助各支國家隊損耗李城戰力，說不定有利阿仙奴下半季此消彼長力爭上游。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高