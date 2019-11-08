告別傷患 江旻憓跑出低谷 發掘劍擊外第二最愛 調整身心迎奧運

文、圖：黃頴恩

Vivian今年初首登世界第一后座，為香港劍擊界寫下新章，豈料7月出戰世界賽時右膝十字韌帶撕裂；時隔3個月，她已迅速復元，上周末回歸賽場出戰世界盃，輕裝上陣驚喜打入8強，迎來復出爭入東京奧運的好兆頭。傷癒之初，除了勤練劍擊，Vivian亦開始練跑，因為她本打算參與月底的UNICEF慈善跑。然而大會昨宣布停辦今屆比賽，首次以跑手身分作戰未能成行，但離奧運不足一年，Vivian亦銳意增強體能，明年以最佳狀態出擊：「近來常有機會到學校分享，每次聽到小朋友由衷為我打氣，都會充滿能量，所以絕不想令他們失望。」

苦差變興趣 冀增強體能

跑步是劍擊隊每日訓練必備環節，除了練習前慢跑約5公里熱身，體能教練近年亦着隊員跑步練氣，Vivian自覺成效顯著，體力更勝從前。不過，她曾視跑步為苦差，直至前年左膝十字韌帶斷裂，才在孤獨中摸索出跑步樂趣：「以前只想捱到終點，傷後恢復那段時間，只能自己練跑，慢慢發現過程就像冥想。專心跑好每一步，堅持面對和克服這弱項，令自己放下不能練劍的苦惱。」

不同於打劍要時刻專注對抗，跑步時能自己掌控節奏，令Vivian倍感自在。她自覺達1.78米的身高不適合跑步，容易失平衡，不過聽到跑界達人張樹槐（Walter）四出參與全馬賽事時，Vivian仍不禁心生嚮往：「真想像不到要跑這麼長，如果有天我能跑10公里就好！」

期望日後參戰十公里跑

Walter因跑步遊歷多國，席間分享海外見聞，難忘紐約馬拉松氣氛熱鬧如嘉年華，而香港各區都有不同街跑比賽，可感受不同的社區風景。Vivian亦直言最怕跑步機，在戶外邊跑邊賞景，更有減壓之效。因傷闊別跑步3個多月後，她現在更期待每個機會，盼感染大眾：「做運動不止是為了減肥，而是一件令人開心的事，希望更多人一同感受做運動的快樂。」