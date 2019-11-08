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2019年11月8日星期五
獲加客串門將 力保曼城歐聯和局 兩門將一傷一被逐 艾達臣英超榜首戰上陣成疑
祖雲險勝闖16強 藍斯為截糊向C朗道歉
拜仁易帥首戰奏凱 4連捷提早出線
拿玻里爆內訌 將帥拒加操或被追究
前隊長沙加缺陣 廠兵歐霸首失分
伍家朗福州賽過關 8強對手受惠石宇奇退賽晉級
體壇快訊：港乒團體世盃晉級8強
電視精選
告別傷患 江旻憓跑出低谷 發掘劍擊外第二最愛 調整身心迎奧運
張樹槐籲做足熱身妥善分配體力
UNICEF 「為兒童跑」慈善賽取消
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【明報專訊】（請看附圖）
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獲加客串門將 力保曼城歐聯和局 兩門將一傷一被逐 艾達臣英超榜首戰上陣成疑
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