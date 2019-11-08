體壇快訊：港乒團體世盃晉級8強

3港男將業餘世界賽齊過關

港隊昨於土耳其上演的IBSF業餘世界賽多線報捷，新星張家瑋在男單連挫巴基斯坦隊及波蘭隊球手，晉身16強；另一小將鄭宇喬亦先後向印度隊及威爾斯隊球手派蛋，與師兄區志偉分途躋身男單16強。

夏登領火箭輕取勇士

球星夏登昨於NBA常規賽取36分兼13次助攻，助休斯頓火箭以129：112，輕取多名主力受傷的金州勇士。而從勇士轉投布魯克林籃網的杜蘭特，昨日終參與投籃訓練，但上季末阿基里斯腱斷裂的他，早前確認今季無緣上陣。

巴西主場闖世少盃8強

巴西隊昨續挾東道主身分出戰U17世少盃，在16強以3：2險勝智利隊，打入8強。上屆亞軍西班牙隊以2：1挫塞內加爾隊，將與法國隊爭入4強，後者昨以4：0輕取澳洲隊晉級；而日本隊則以0：2不敵墨西哥隊。

英警被控謀殺前維拉射手

曾為阿士東維拉征戰英超的前鋒艾堅遜，於2016年遭警方以電槍擊斃，終年48歲。案件至今時隔3年，英國《每日郵報》昨報道，當中一名警員被控謀殺，另一警員則被控襲擊致實際身體傷害。