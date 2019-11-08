獲加客串門將 力保曼城歐聯和局 兩門將一傷一被逐 艾達臣英超榜首戰上陣成疑

「主耶穌」加比爾捷西斯於7分鐘，後腳助攻曼城隊友史達寧先開紀錄，但「主耶穌」其後操刀12碼出界，更有艾達臣摩拉斯因肌肉受傷半場退下火線，由哥迪奧巴禾入替。48分鐘，阿特蘭大中場柏沙歷勁頂破網扳平。曼城於73分鐘變陣，由阿古路入替「主耶穌」攻堅，巴禾卻在81分鐘禁區外踢跌阿軍中場伊利錫直接領紅，哥迪奧拿之後換走馬列斯，由基爾獲加後備上陣把關，獲加即刻沒收對方的罰球射門，助「藍月」保住1分，但歐聯三連捷斷纜下，未能提早兩輪出線16強。曼城多隨後的薩克達及薩格勒布戴拿模5分，取得參戰歐聯第1分的阿軍則續包尾。

錯過提早出線16強

對於門將巴禾被逐，哥迪奧拿稱：「那時比賽尚餘10分鐘，你可猜想將有最惡劣的情况出現。勇敢的基爾獲加當仁不讓，而且他有速度，慶幸他幫助了球隊。」至於艾達臣摩拉斯的肌肉受傷方面，哥帥說：「他在上半場尾段發現不妥，不知道他能否在英超作客利物浦時上陣，但我們信任哥迪奧巴禾。」曼城於聯賽暫以6分落後利物浦，排在次席。

熱刺同日在歐聯B組作客紅星，韓國隊前鋒孫興慜日前間接令愛華頓中場安祖高美斯足踝截斷，他昨擺脫內疚和悲痛，在57和61分鐘梅開二度，加上中場盧施素開紀錄及基斯甸艾歷臣埋齋，以4：0大捷。

孫興慜建功後合十祝福高美斯

孫興慜入球後曾展示合十手勢，祝福安祖高美斯早日康復，並說：「這幾天真的很難捱。獲得球迷及隊友支持，令我明白自己是幸運兒。我為那次意外感抱歉，但必須聚焦球隊，繼續向前。今次是對支持我的人的一次正確回應。」孫興慜今季已在歐聯五度建功。

（歐聯消息）