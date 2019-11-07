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2019年11月7日星期四
車路士絕地逼和阿積士 紅牌12碼烏龍各二 林柏特:瘋狂的晚上
多蒙特反克國米 巴塞悶和布軍
殘陣曼聯輪換迎柏迪遜 取勝即出線
難兼顧教練班 郭嘉諾離大埔
李卓耀中國福州賽殺入16強
湖人反勝公牛 占士連續3場三雙
港女乒團體世盃1勝1負 出線被動
體壇快訊：孫興慜打甩紅牌免停賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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