車路士絕地逼和阿積士 紅牌12碼烏龍各二 林柏特:瘋狂的晚上

車路士上半場先後有譚美阿巴謙及阿列沙巴拿加擺烏龍，後者亦兩度被客軍攻破大門，作客55分鐘落後1：4。他們之後由艾斯派古達尾柱建功追近，更因一次攻勢，令兩名阿積士守衛戴利白蘭特和祖爾韋特文，各領第2張黃牌被逐。車路士獲得12碼，早段曾扳平的佐真奴費路再操刀得手，加上19歲青訓隊右後衛列斯占士74分鐘補中，兩隊終賽和4：4，賽後與反勝里爾的華倫西亞，同4戰得7分。

連追3球 VAR再惹爭議

車路士末段亦有隊長艾斯派古達入球後被VAR推翻，領隊林柏特稱，自己也無法解釋今場賽果，直言經歷了最瘋狂的其中一晚：「我們試過與利物浦賽和4：4等等，但今次還有紅牌與VAR。」此外，「林伯」希望傷出的中場美臣蒙特無大礙，又質疑下半場擾攘一輪，只有4分鐘補時的決定不合理，並稱預期大約是10分鐘，最終只好接受和局。

至於被逐的白蘭特則表示：「球證與VAR團隊如要補判罰，應該看到我先被（基斯甸普列錫）絆跌，而韋特文的雙手（判手球）也沒伸展動作。」他與教練坦夏格也斥責執法團隊，連同兩周前因被罰爭議12碼而落敗，再次被搶去分數。

紅軍返榜首 薩軍夏蘭特破入球紀錄

E組方面，利物浦昨收起沙迪奧文尼與羅拔圖法明奴等主力，仍憑中場韋拿杜姆與翼鋒阿歷士張伯倫入球，以2：1小勝一度扳平的比利時球隊亨克，重上榜首，亦正好為頻密賽程練兵。他們宣布早前申請聯賽盃改期一事失敗，對阿士東維拉的4強戰續於12月17日上演。惟紅軍翌日便要在卡塔爾出戰世冠盃4強，即使領隊高普早前稱不想分A、B隊，但會方指屆時會有兩個班底出戰兩項比賽。

E組另一場，拿玻里與薩爾斯堡賽和1：1，客軍19歲挪威新星艾寧夏蘭特早段射入12碼，今屆4場入7球，打破魯爾及基利安麥巴比的青年球員單季歐聯入球紀錄。主隊教練安察洛堤則缺席賽後記者會，令管理層與職球員不和傳聞續升溫。