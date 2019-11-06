越過險境 濠江捲土重來 佛羅絲逃出鬼門關 賽道再飛馳

「我還記得飛起來，還有所有的事。撞到右邊圍欄後，戰車掉頭向後，之後剷壆撞欄，還有後面撞到的屋。」德國女車手佛羅絲去年在澳門格蘭披治大賽車，出戰三級方程式（F3）的意外令人咋舌，13小時的手術令脊骨骨折的她在鬼門關前急煞，再入個後波。今年3月正式復工，她形容是人生最美好的一天：「再次坐入駕駛艙的那個才是我。」

去年澳門F3遇意外脊骨骨折

佛羅絲這個故事其實處處是黑暗面，她並不是去年才第一次接觸生死瞬間。早在前年，她在家鄉出戰F4時，險在紅旗下撞到駛入賽道的救援車，最終及時扭軚剷上沙地，逃出鬼門關。

回到去年，因為在澳門留醫，佛羅絲錯過電動方程式季前試車，無緣一顯身手；又因為歐洲F3與GP3今年合併，她最終跟隨車隊降格轉戰意大利F3，全年總成績只得第7，亦未上過頒獎台。兜轉一年，今次重臨澳門，也是最後關頭的決定。

醫藥費添負擔 險錯過重臨舊地機會

在上月公布的臨時比賽名單，佛羅絲並不在列，她亦曾向傳媒表示：「我大約需要多6.5萬歐元（約56.6萬港元）經費來參賽，因為去年意外令家人額外花費了8萬歐元（約69.7萬港元），所以有點困難。」然而，她及後到西班牙為新車隊HWA季後測試，終在上周六取得車隊在澳門的參賽名額，更透露明年很大機會進軍國際汽聯（FIA）F3，正式向世界出發。

「多數成功的運動員都是反叛的，我是其中一個，因為我會在一個男性主導的世界，成為第一個女性世界冠軍。」約定頒獎台上除頭盔相見，佛羅絲正向自己的賽車宣言邁步。

明報記者