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2019年11月6日星期三
熱刺殘陣征紅星 孫興慜精神受創缺陣 卡尼負傷掛帥
巴利缺陣1個月仍獲威爾斯徵召
卡斯拿斯心臟病發後半年重返訓練場 今季有望復出
江旻憓盼強化體能迎東奧
港女欖以老帶新戰奧運外圍賽
張春暉紀律問題遭飛馬解僱
體壇快訊：伍家朗中國福州賽闖16強
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越過險境 濠江捲土重來 佛羅絲逃出鬼門關 賽道再飛馳
東望洋賽道升格 改善防撞欄緩衝區冀減意外
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【明報專訊】（請看附圖）
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