體壇快訊：伍家朗中國福州賽闖16強

小港腳亞青盃先鬥朝鮮

港足U18自上月爆出紀律醜聞後，今日起一連5天再度出征，在印尼上演的U19亞青盃爭佳績。原本的青年軍主教練安頓遭停職，港隊今行由技術總監艾拿臣領軍，今午4時半首戰在K組對朝鮮隊。

阿爾阿赫德破天荒奪亞協盃

亞協盃決賽昨在吉隆坡上演，黎巴嫩球隊阿爾阿赫德以1：0，小勝大部分時間踢少1人的朝鮮球隊4.25 SC，亦是該國首支奪標球隊。

卡路士韋拿首膺美職MVP

FC洛杉磯前鋒卡路士韋拿昨以近七成得票，力壓約一成五得票的洛杉磯銀河球星伊巴謙莫域，首膺美職年度最有價值球員（MVP）；這名墨西哥國腳今季以34球同時成為年度神射手。

76人不敵太陽首嘗敗績

鳳凰城太陽昨早於NBA常規賽，主場以114：109打破費城76人的不敗身，新星戴雲布克卡獨取全場最高40分，而76人則跌落東岸次席。另外，金州勇士在5名正選均因傷缺陣下，意外地在上屆西岸決賽翻版戰，主場以127：118擊敗波特蘭拓荒者，取開季第2勝。