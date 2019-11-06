熱刺殘陣征紅星 孫興慜精神受創缺陣 卡尼負傷掛帥

貝爾格萊德紅星vs.熱刺 now643台、有線616/656台、無綫MyTVSuper303台 明晨04：00直播

據報孫興慜當日闖禍後精神崩潰，不想面對任何人，沒理會在場等待他的韓國傳媒，其後關掉手電，逕自返家與父母會面，而熱刺將為他提供心理輔導，亦由於精神狀態欠佳，相信他隨隊遠征貝爾格萊德紅星的機會甚微，估計前鋒哈利卡尼及中場拉美拿等需負傷上陣。熱刺在歐聯B組3戰得4分列次席，多第3的紅星1分。

高美斯手術成功料收咧 孫被轟屠夫

韓國隊於世界盃亞洲區外圍賽作客黎巴嫩隊，5天後在中立場友賽巴西隊，孫興慜甚或無緣出征。「太極虎」的葡萄牙籍主帥保羅賓度說：「那場比賽（愛華頓對熱刺）發生的事真是非常不幸，你永遠不願看到有人受到這樣的重傷，但這是比賽一部分。孫興慜要接受事實，繼續向前，我們會盡力協助他。」

雖然外界有支持孫興慜的聲音，包括競爭對手車路士領隊林柏特，亦指他不應負全責，但亦有不少網民遷怒孫興慜，以「屠夫」及「殺手」來形容他，又稱他哭泣是懦夫行為，需終生停賽。此外，愛華頓亦就孫興慜被網民種族歧視發聲明強烈譴責。熱刺已為孫興慜直接領紅正式上訴，所持理由是對方並非蓄意傷害安祖高美斯，球證不應看過後者的傷勢後，將原本的黃牌改為紅牌。若熱刺上訴失敗，孫興慜將缺席對錫菲聯、韋斯咸及般尼茅夫的3場英超。

拜仁迎奧軍 暫代主帥費歷克首督師

而歐聯B組「一哥」拜仁慕尼黑拋離熱刺5分，明晨將迎戰僅得1分的包尾大幡奧林比亞高斯，暫代教練費歷克將首次督師。拜仁日前解僱教練尼高高華，會長漢尼斯昨稱3周內會有新帥。傳言是新帥候選之一的阿積士教練坦夏格，已表明今季結束前不會離隊。