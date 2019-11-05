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2019年11月5日星期二
高美斯斷腳 孫興慜哭崩 普帥:孫無傷害意圖不應領紅
車仔迎阿積士 普列錫乘勇爭開齋
拉素30年作客首擊敗AC 巴神受種族歧視怒抽足球
飛馬補時遭南區逼和 開季5戰不勝
李慧詩凱林賽失準得第5
25港將下周濠江戰大賽車
咸美頓F1提前封王 6奪世界冠軍僅次車神
體壇快訊：湖人五連勝領放西岸
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【明報專訊】（請看附圖）
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