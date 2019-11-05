車仔迎阿積士 普列錫乘勇爭開齋

利物浦vs.亨克 now643台、有線616/656台、無綫MyTVSuper303台 明晨04：00直播

多蒙特vs.國際米蘭 now630/633台、有線603/604台 明晨04：00直播

歐聯分組賽第4輪明晨上演8場，矚目之戰是H組榜首車路士，迎戰同是3戰得6分的阿積士。主隊美國翼鋒基斯甸普列錫近兩場英超獨取4球，似為歐聯個人開齋蓄勢待發。

基斯甸普列錫加盟車路士後未獲主帥林柏特重用，至上輪歐聯助攻前鋒巴舒亞伊挫主隊阿積士開始爆發，令後者取得今季首敗。普列錫之後英超勝般尼及屈福特分別入3球和1球，並被選為最佳球員，其前線拍檔譚美阿巴謙亦剛結束4仗入球荒，但隊友中場尼高路簡迪、巴克里及守將安達斯基斯坦臣此役上陣成疑。同日落後兩分的第3球隊華倫西亞則迎戰包尾的里爾。

紅軍碰亨克勢缺沙拿 蜂兵惡鬥國米

E組次席英超榜首利物浦將迎戰榜末亨克，主隊的穆罕默德沙拿料因受足踝傷困擾多時而休戰，留力其後英超主場大戰有大衛施華未必趕及傷癒上陣的次席曼城。

同組多蒙特再碰客軍國際米蘭方面，主隊隊長馬高列奧斯勢因足踝受傷避戰，客軍新兵盧卡古今季已在歐聯及意甲入4球和9球，與隊友拿達路馬天尼斯已成「蜜蜂兵」的心腹大患。同日領前多蒙特及國米3分的西甲新敗之師巴塞隆拿，則續在聯賽領群雄，理由是在歐聯迎戰布拉格斯拉維亞前，他們因CF格蘭納達昨晨主場以1：2負皇家蘇斯達，錯失升上西甲榜首機會。

拜仁炒高華 萊比錫前帥蘭歷克接任大熱

另外，後日凌晨B組「一哥」拜仁慕尼黑宣布，解僱教練尼高高華，助教費歷克暫任主帥。前RB萊比錫主帥蘭歷克成熱門繼任人選，其餘人選有前祖雲達斯教練艾歷尼、阿積士教練坦夏格，以及曾執教曼聯、車路士及皇家馬德里的摩連奴等。