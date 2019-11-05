高美斯斷腳 孫興慜哭崩 普帥:孫無傷害意圖不應領紅

熱刺昨於63分鐘憑中場迪利阿里接應孫興慜的傳送先開紀錄。79分鐘，孫興慜從後攔截安祖高美斯，後者被踢後失平衡，不幸再被衝來搶球的熱刺後衛奧里亞阻截，致右腳無法卸力下右足踝截斷，場面恐怖，主球證艾堅遜隨即吹罰，並原本打算向孫興慜出示黃牌，但眼見高美斯傷勢嚴重，改為出示紅牌將該韓國前鋒逐離場，奧里亞則未被判罰。當孫興慜看到高美斯的傷勢後即哭成淚人，對判決已無反應。及後踢多1人的愛華頓終憑辛克杜辛於補時末段建功，逼和1：1完場。熱刺賽後11戰得13分暫列第11，而「拖肥」則以11戰得11分排第17（尾四）。

拖肥1:1熱刺 馬高施華:不幸事超足球

對於安祖高美斯斷腳，外界紛紛致以慰問，「拖肥」主帥馬高施華稱：「這是很不幸的事，已超越了足球。我們會全力支持他和他的家人。」辛克杜辛亦坦言球隊上下大受打擊，不少球員感到震驚和沮喪，形容當時不知怎樣安慰安祖高美斯。

熱刺主帥普捷天奴向安祖高美斯致意慰問之餘，亦表達對球證驅逐孫興慜的不滿：「這傷勢絕非孫興慜刻意造成，他亦明顯沒意圖這樣傷害對方，紅牌是不可思議的，我並不認同這判決。」迪利阿里亦謂：「在此祝願安祖高美斯平安，這是大家不想見到的事。但在震驚的同時，我們仍要保持專業，個人認為這並非孫興慜的錯，我們都知道他是個好人，他亦為此大受打擊，大哭一場。」

李城碎晶續居第3 華迪領前射手榜

英超賽會事後發聲明解釋判決：「判罰孫興慜紅牌，是從保護球員的角度出發，因這犯規會是導致了後續情况發生的起因。」

另外，李斯特城憑後衛蘇恩古及前鋒占美華迪各建一功，作客2：0擊敗水晶宮，賽後11戰得23分續居第3，落後榜首利物浦及次席曼城8分和2分，而華迪以10球領前射手榜。續得15分的水晶宮則跌落第9。

（英超消息）