車路士作客七連勝平紀錄 新星阿巴謙傳射居功 續追榜首雙雄

車路士昨仗未受上周中聯賽盃16強被曼聯淘汰影響，開賽5分鐘先由阿巴謙接應佐真奴費路的長傳建功，取得今季英超第7個作客入球，這名22歲英格蘭隊新星在下半場55分鐘，再助攻上場聯賽連中三元的基斯甸普列錫入球，作客2：1挫尾段憑VAR獲判12碼「破蛋」的屈福特，豪取英超5連勝，為周三歐聯分組賽迎戰阿積士壯行色。「藍戰士」11戰23分，落後榜首利物浦8分，屈福特則仍未打開勝利之門。

林柏特高普批VAR不公

因VAR判對手12碼而失球，車路士領隊林柏特認為，佐真奴在禁區內踢跌迪路菲奧的犯規，雙方只有輕微接觸，故指對VAR處理這類「灰色地帶」犯規，仍欠清晰及準確性；無獨有偶，利物浦前日作客險勝阿士東維拉，當中VAR先判主隊入球有效，再判紅軍前鋒羅拔圖法明奴的入球越位無效，但片段所見也難以確定是否越位，難怪領隊高普賽後顯得相當憤怒：「我們需要嚴肅討論這議題，領隊隨時因這樣的判決而落敗，甚至遭解僱。我們需確保它（VAR）能幫助比賽公平，而不是令比賽出現爭議。」

哥帥鬥紅軍前夕諷文尼善於插水

利物浦在周中歐聯主場對亨克後，緊接下周一英超迎戰曼城合演榜首戰。曼城領隊哥迪奧拿為大戰前夕增添火藥味，近日炮轟紅軍主力沙迪奧文尼有出眾入球觸覺，並時而插水，稱對方是個「特別的天才」。

（英超消息）