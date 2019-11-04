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李英健葉恭正續戰賽車運動會 GT盃後上第6衝線

【明報專訊】首屆賽車運動會昨在意大利續演第4天賽事，港將李英健（左）及葉恭正（右）出戰重頭戲GT盃，於第2場選拔賽排14名。昨晚二人在雨中再戰正賽，後上以第6名畢業。

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