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2019年11月4日星期一
港女將維港奪世界冠軍 煞科日四人艇奪金 李氏姊妹雙人賽添銅
賽事成本逾千萬 盼評價助海岸賽艇入奧
李慧詩世盃封后 18個月不敗 爭先賽摘港隊首金
東方險勝反壓富力登頂
江旻憓復出戰世盃位列第5
巴迪挫絲慧杜蓮娜 首度稱霸年終賽
李英健葉恭正續戰賽車運動會 GT盃後上第6衝線
體壇快訊：伍棹然香港長池賽50背封王
電視精選
車路士作客七連勝平紀錄 新星阿巴謙傳射居功 續追榜首雙雄
祖雲國米奏凱 沙利稱論爭冠尚早
皇馬馬體會齊失分無緣登榜首
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李英健葉恭正續戰賽車運動會 GT盃後上第6衝線
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【明報專訊】首屆賽車運動會昨在意大利續演第4天賽事，港將李英健（左）及葉恭正（右）出戰重頭戲GT盃，於第2場選拔賽排14名。昨晚二人在雨中再戰正賽，後上以第6名畢業。
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港女將維港奪世界冠軍 煞科日四人艇奪金 李氏姊妹雙人賽添銅
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