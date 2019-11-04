港女將維港奪世界冠軍 煞科日四人艇奪金 李氏姊妹雙人賽添銅

文、圖：黃頴恩

一連3日的世界賽昨煞科，多項決賽吸引市民在中環海濱沿岸觀戰，港將亦沒令主場觀眾失望。上午首場女子四人雙槳有舵艇決賽，組隊不足一周的5名港將以25分49.19秒次名衝線，但首名的西班牙隊因偷步被罰120秒，令港隊的金牌失而復得。大會公布最終賽果一刻，港將興奮尖叫相擁。不過，黃湘儀初賽時誤吞海水，導致腸胃炎需打針退燒，昨仗上岸後一直由隊友攙扶。她盼這項世界冠軍能證明港隊實力：「海外選手十分高大，也是港隊常有的身形弱勢，今日證明我們能與看起來更高大、更強的隊伍競爭。」

黃湘儀腸胃炎帶病上陣獲佳績

至於女子雙人雙槳艇決賽，李嘉文及李婉賢起步時落後，但力追下僅次俄羅斯隊及法國隊衝線，為港隊添銅。嘉文直呼感動：「平時較少人留意賽艇比賽，難得在屋企出戰世界性賽事，除了家人和朋友，亦有很多市民支持，令我們知道一定不能放棄。」妹妹婉賢亦謂：「中環海濱很多市民叫香港加油，聽到後很興奮就更落力，不能令香港人失望。」

回歸靜水賽艇 盼明年4月划入奧運

靜水賽艇新科亞洲冠軍趙顯臻卻出師不利，他伙陳鈺文出戰男子雙人雙槳艇決賽，因和其他艇隻碰撞被罰分，最終跌至第8，與許詠淇轉戰男女混合雙人雙槳艇亦失牌。港隊上周戰畢亞洲賽，馬不停蹄返港備戰，完成賽事將放假三周，之後回歸主項靜水賽艇，衝擊明年4月韓國舉行的奧運亞洲區資格賽。