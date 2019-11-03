冰水游泳魂 港第一人求破極限 暢游北極歐洲 麥震江寫世界紀錄

CK在港土生土長，中一起習泳，游泳生涯本隨學士畢業完結。25歲赴德國攻讀博士後，他技癢參與校隊水試，豈料只游了100米已抽筋；及後移居捷克，和友人閒聊間得悉中歐泳壇盛事「橫渡巴拉頓湖」，令他在30歲之齡重燃「游泳魂」，人生更因游泳回到正軌：「初到歐洲只覺世界五光十色，生活糜爛，報名參賽後，作息回復規律，整個人的直覺亦隨之回歸。」原來他為返德國工作已待業一年，時隔8年再戰泳壇，令他不再鑽牛角尖：「當時很怕回不到德國，但游泳令我發現出於恐懼的決定，未必對自己最好，應該出於熱情，便決定留在我最愛的捷克。」

旅歐燃游泳夢 因緣際會愛上冰水泳

等待工作簽證期間，他接連出戰橫渡巴拉頓湖等公開水域泳賽，輾轉認識現時的教練Rostislav Vitek，在同時是冰水泳愛好者的Vitek力邀下，CK抱着好奇心態首嘗冰水泳，痛苦滋味至今難忘：「第一次在4℃的水捱了一分鐘，皮膚灼痛，感覺難以呼吸，既痛苦又莫名興奮。」

兩個月後，CK正準備再下冰水時，卻被遠在香港的父親勸阻：「他認為我們是南方人，有別於當地人自小面對寒冷天氣，身體不可能適應到。」不過CK堅持訓練，帶着港人的幹勁，從250米賽事起步，僅花兩個月已成功挑戰1000米。1000米聽來平淡，或不及普通泳手一日訓練量，但CK形容每次落水都像和死亡搏鬥：「就像格鬥遊戲，大家有生命值，在冰水時即使不動，生命值也一直下降，你不會知道哪刻耗盡就暈倒。」

CK認為，香港人不適合冰水泳或不在體格，而是心態。他憶述曾急於挑戰500米賽，結果患上低溫症；習冰水一年半後，他重新反思香港人精神：「我們相信戰勝不可能，會為完成一件事用盡方法；但和大自然搏鬥，堅持沒有用，必須接受自己的局限，因為在冰水多待十分鐘，可能真的會死。」效率更是另一把雙面刃，他續分享每年10月備戰新季，耐性尤其重要：「最初只能慢慢『浸』，要和自然接軌，待水溫隨天氣漸降至零度。」

承認局限，卻不代表就此止步。已是「香港第一人」的CK從未想停步，今年2月率先完成1英里挑戰，令全球不足500人的紀錄冊首現港人名字；冰水泳賽季結束後，他又和3名捷克籍泳手發起渡尼斯湖挑戰，9月時接力游畢36.2公里，以11小時38分鐘寫下世界紀錄。小時候未躋身頂尖泳手，如今他卻對世界紀錄不以為然：「即使破不到也很滿足，能完成挑戰已值得自豪。」

自信戰勝不可能 和大自然搏鬥需耐性

兩小時的訪問過程中，有句話CK一再覆述着：「我一直認為生命裏有更大挑戰在等我。」新賽季即將展開，他的下個挑戰呢？他選擇以李小龍名言回答：「Don't think. Feel. 可能是挑戰蝶泳1英里，或是冰點1英里（水溫不高於1℃），要視乎訓練感覺。如果直覺告訴你未準備好，那可是關乎生命安危，不能勉強。」

記者：黃頴恩、攝影：楊柏賢