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2019年11月3日星期日
利物浦曼城絕地反勝 文尼基爾獲加傳射居功 同贏2:1
曼聯敗走般茅 33年來開季11仗最差
巴塞反負利雲特 五連捷斷纜
保定9分鐘被逐 拜仁1:5慘負法蘭克福
PSG反負榜尾迪安 今季聯賽第3敗
大埔挫10人元朗取今季首勝
居里養傷3個月 勇士殘陣不敵馬刺
南非奪欖球世盃 看齊新西蘭
巴迪絲慧杜蓮娜爭年終賽后冠
體壇快訊：李慧詩世盃爭先賽晉4強
SUN周日足球直播
冰水游泳魂 港第一人求破極限 暢游北極歐洲 麥震江寫世界紀錄
順應洋流 領略李小龍水性武學
泳手增磅現肚腩 雷雄德:屬身體保護機制
卓銘浩與何南慧200自未達奧運B標
李氏姊妹世界賽雙槳晉級 今與6港組合分途爭牌
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【明報專訊】（請看附圖）
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