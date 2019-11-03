體育
下一篇 上一篇

巴迪絲慧杜蓮娜爭年終賽后冠

【明報專訊】WTA年終賽冠軍將由世界一姐巴迪（圖）與爭取衛冕的絲慧杜蓮娜爭奪。後者在決勝盤領先4：1下，因對手賓絲腿傷退賽而坐亞望冠；巴迪則先失一盤4：6下，連贏6：2、6：3，反勝次號種子彼絲高娃。

上 / 下一篇新聞