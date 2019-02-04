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PSG反負榜尾迪安 今季聯賽第3敗

【明報專訊】續缺尼馬的巴黎聖日耳門（PSG），昨晨雖有基利安麥巴比先開紀錄，卻被賽前排包尾的迪安連入兩球，作客1：2反負，吞下今季法甲第3場敗仗，惟仍以12戰得27分續領放居首。

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