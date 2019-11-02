易位衝鋒 麥基回來了 掛靴沉澱重覓方向 轉型教練貢獻港足

今年7月16日，麥基效力的港超球會東方龍獅突然宣布，這名32歲港足前鋒決定掛靴，結束14年職業球員生涯。論球技，在業餘球隊港會出身的「小明」，也許並非是港足最好一個，惟場上他不惜氣力奔跑，憑絕無欺場的勤奮態度深獲球迷認同。退役後，麥基「潛水」4個月終現身受訪，向本報親剖告別球員生涯的因由：「上季我的身體及精神上都十分疲累，長期耗盡能量，真的需要休息。無論訓練還是比賽，我常對自己要求嚴苛，但找不到方法釋放壓力。完季後我去了西班牙一個月，與家人敘天倫，經過沉思及跟父母討論，最後決定掛靴。我頗驚喜自己掛靴會引來這麼多討論，這對自己工作是個肯定，亦反映是在正確時間離開。」

高球場獲第二最愛 激勵求進

以往夏天是完季及準備新季之間，麥基僅得6星期休養生息，今夏他終可度過悠長假期，先去西班牙，再到印尼峇里島，還有日本北海道。他放下最愛的足球，享受網球、板球及滑雪等其他運動，又像皇家馬德里球星加里夫巴利般，鍾情高爾夫球，「足球是團隊運動，高爾夫球較着重自身，要打得好，挑戰性很大，令你想不斷嘗試進步。」

久違的悠長假期，令麥基終於「叉足電」。英國出生、10歲移居香港的他，在生活逾20年的地方，展開新的道路，「我踢了足球十多年，需要些新嘗試，教練工作對我來說是另一範疇，對此我頗感興趣。」麥基一邊在西貢做私人足球教練，一邊報讀香港足總C級教練牌照課程，料本月底完成；早於9月，他更獲港超標準流浪前門將奧力斯邀請，到其足球中心擔任教練，指導U14球員。

縱使麥基在球會從未染指頂級聯賽冠軍，但他稱能夠參加世界盃外圍賽及亞冠分組賽等大賽，球員生涯已無憾。「小明」為港足上陣53次入12球，入球數在現役球員僅次於陳肇麒。代表港足7年，每次為港出征他都享受其中：「我在港足有很多美好回憶，4年前參加世界盃外圍賽，在旺角場對中國隊的記憶，會永遠深印在我的腦海中。每個入球我一直都記得，第一球是對朝鮮隊取得，畢竟代表近兩年才建功，那球讓我如釋重負。」

足總或本月辦告別儀式

麥基說，是時候退位讓後輩「上位」，「我的比賽動力已不復當年，同時開始有不少青年球員冒起，既有活力，又展示可代表港隊的能力。下次港足主場賽事，我會以球迷身分入場支持。」外界曾有輿論，指麥基值得像港足前隊長陳偉豪一樣，獲安排告別儀式，對此當事人笑說：「我確實離開得有點倉卒，這也許是個好機會，可再次見球迷和朋友，向大家正式說再見。」據悉，足總有計劃於本月國際賽為麥基安排告別儀式，意味「小明」很快就可以和球迷見面了。

文：余瑋

圖：曾憲宗