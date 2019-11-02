體壇快訊：李慧詩世盃爭先賽誓響頭炮

鄧謝配澳門賽8強止步

港隊昨續戰澳門羽毛球公開賽，「左手配」鄧俊文/謝影雪在混雙8強，面對中國隊的18歲組合馮彥哲/林芳靈，先取 21：15後，連失兩局14：21、 17：21反負；女雙組合吳芷柔/袁倩瀅則以連失兩局，不敵中國隊的頭號種子杜玥/李茵暉，同告止步。

鹿島小勝浦和續領放日職

日職榜首鹿島鹿角昨主場以1：0擊敗浦和紅鑽，賽後30戰得59分，領先踢少1場的次席球隊FC東京3分。而紅鑽近3場聯賽不勝下，31戰得36分，與身處降班區、踢少兩場的尾三球隊湘南比馬僅5分差距。

利安納倒戈率快艇挫馬刺

洛杉磯快艇昨於NBA常規賽作客以103：97擊敗聖安東尼奧馬刺，倒戈的利安納取全場最高38分，而後者亦錄得開季首敗。而新奧爾良塘鵝則主場以122：107挫金塊取開季首勝。另外，日前76人球星安必特與木狼球星唐斯在場上衝突齊被逐後，昨各被聯盟追罰停賽兩場。

絲慧杜蓮娜年終賽首名出線

女子網球聯會（WTA）年終賽紫組最後一輪，8號種子的鳥克蘭好手絲慧杜蓮娜，以盤數7：5、7：6（12：10）力克美國籍的蘇菲亞堅恩，以首名出線，將與瑞士籍的賓絲爭入決賽。而彼絲高娃則以盤數6：0、2：6、6：4挫夏納，次名晉級4強，將鬥世界一姐巴迪。