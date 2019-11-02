體壇快訊：李慧詩世盃爭先賽誓響頭炮

【明報專訊】新季場地單車世界盃於白俄羅斯展開，港隊「牛下女車神」李慧詩今午將挾世界冠軍身分在女子爭先賽登場，與出戰女子麥迪遜賽的楊倩玉/逄瑤分途為奧運搶分。而昨為港隊打頭陣出戰記分賽的男將繆正賢及女將梁寶儀均踩入今晨的決賽；18歲新星李思穎亦躋身女子捕捉賽決賽。
鄧謝配澳門賽8強止步
港隊昨續戰澳門羽毛球公開賽，「左手配」鄧俊文/謝影雪在混雙8強，面對中國隊的18歲組合馮彥哲/林芳靈，先取 21：15後，連失兩局14：21、 17：21反負；女雙組合吳芷柔/袁倩瀅則以連失兩局，不敵中國隊的頭號種子杜玥/李茵暉，同告止步。
鹿島小勝浦和續領放日職
日職榜首鹿島鹿角昨主場以1：0擊敗浦和紅鑽，賽後30戰得59分，領先踢少1場的次席球隊FC東京3分。而紅鑽近3場聯賽不勝下，31戰得36分，與身處降班區、踢少兩場的尾三球隊湘南比馬僅5分差距。
利安納倒戈率快艇挫馬刺
洛杉磯快艇昨於NBA常規賽作客以103：97擊敗聖安東尼奧馬刺，倒戈的利安納取全場最高38分，而後者亦錄得開季首敗。而新奧爾良塘鵝則主場以122：107挫金塊取開季首勝。另外，日前76人球星安必特與木狼球星唐斯在場上衝突齊被逐後，昨各被聯盟追罰停賽兩場。
絲慧杜蓮娜年終賽首名出線
女子網球聯會（WTA）年終賽紫組最後一輪，8號種子的鳥克蘭好手絲慧杜蓮娜，以盤數7：5、7：6（12：10）力克美國籍的蘇菲亞堅恩，以首名出線，將與瑞士籍的賓絲爭入決賽。而彼絲高娃則以盤數6：0、2：6、6：4挫夏納，次名晉級4強，將鬥世界一姐巴迪。