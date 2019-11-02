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2019年11月2日星期六
馬迪爾理想9號 攞位本能佳 福仔不善策應
曼城再迎修咸頓 主耶穌改任翼鋒 「哥帥決定正確」
東奧馬拉松遷札幌 破天荒非主辦市舉行
趙顯臻陳鈺文世界賽首名晉級
巴塞征利雲特 美斯獲阿根廷重召友賽巴西烏拉圭
卓銘浩何南慧稱霸長池賽 冀乘勇達奧運B標
港隊征賽車運動會 李英健葉恭正領銜出擊
體壇快訊：李慧詩世盃爭先賽誓響頭炮
SAT周六足球直播
易位衝鋒 麥基回來了 掛靴沉澱重覓方向 轉型教練貢獻港足
崇尚進取逼搶 郭嘉諾冀再續前緣
進修勤學廣東話 小明冀成真港人
港超重燃戰火 大埔征元朗冀開齋
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港隊征賽車運動會 李英健葉恭正領銜出擊
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【明報專訊】港隊派出5名代表赴意大利出戰首屆賽車運動會，參與超級跑車（GT）盃的李英健（右）及葉恭正（左）今午將出戰排位賽及首場賽事；港隊亦將出戰房車盃、四級方程式（F4）盃及電競賽車盃。
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