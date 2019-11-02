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港隊征賽車運動會 李英健葉恭正領銜出擊

【明報專訊】港隊派出5名代表赴意大利出戰首屆賽車運動會，參與超級跑車（GT）盃的李英健（右）及葉恭正（左）今午將出戰排位賽及首場賽事；港隊亦將出戰房車盃、四級方程式（F4）盃及電競賽車盃。

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