馬迪爾理想9號 攞位本能佳 福仔不善策應

般尼茅夫vs.曼聯 now611/621台 晚上20：30直播

話說幾年前（又嚟！）Martial加盟紅魔不久，柏高預言他將會轉型為中鋒，理由為觀察到具備某些柱躉潛質。然後一路走來，誠然跟最初的設想存在不小差距，但結果還是殊途同歸。當時柏高着眼於Martial在高波方面的搶點掌握與身體對抗，惟隨着蘇斯克查（都係錯譯，卻有抗辯理據）掌舵，紅魔貫徹地面推進，Martial的特質一樣可以蛻變為出色的背門功，擔當理想的九號人選。

盧卡古山神離隊 鋒線捉襟見肘

相關例子俯拾即是，譬如今季養傷前對狼隊及水晶宮造就隊友博得十二碼，又或是復出後在上周的首個極刑及第二個入球之過程中，皆以大同小異的方式演繹攞位本能。然而由此亦不難想像，基於盧卡古被出售，連阿歷斯山齊士亦借走，一旦Martial倦勤，紅魔的麻煩自然來。目前陣中的中鋒選擇，格連活特年紀太輕、經驗太淺，天賦也僅在於禁區內的走位射門觸覺；拉舒福特呢，蘇B昨天在賽前記招說得直白：「他大抵更樂於面向球門、直接進攻、盤球過人，而非出任策應目標、背向球門。」

需知道，上述所指蘇B貫徹地面推進，其實乃有點過猶不及，很多時候明明攻擊球員已走到敵衛身後的空位，即使地面傳球路線被遮，但只要傳個過頭波就能入楔，偏偏硬是要交地波被截，或保守地橫傳回傳，毫無立體感可言（試對比參考曼城及利物浦的邊路入楔）；及至Martial受傷期間，紅魔憑現有人腳顯然是主打防反，卻遇上大多數對手俱屬安於言和再圖偷雞之輩，進攻難免老鼠拉龜，根本連平面也談不上，只餘點與線而已。

守將組織欠奉 對手易反擊

本來入到一球又唔失波都係贏，只是當紅魔防線普遍予人穩健印象之際，柏高卻總帶着矛盾的突兀感覺——直至最近一次國際賽期結束為止。之前紅魔確是有效限制敵軍的攻門次數、地點、質素等等，預期失球xGA維持最低，至今亦然，可是論到防務組織，實際上組織欠奉，呢邊三四個追一個，嗰邊輕易讓對手傳番出嚟人多打人少，全賴個人防守能力與白花氣力喪跑填補空隙。套用蘇B的總結語句，就是「靠反射神經比賽，沒有多用一瞬一秒去思考」。

馬古尼連迪路夫有傷 般茅有計

也許上次休戰期真的來得及時，讓蘇B得以重新執好隊形結構。儘管邊路閘位的防守仍見頗大漏洞，經常出現兩人一齊標波，自製空位予對手underlap，惟整體位置分佈已算理想，中場和前場的逼搶同步率及效率更是大為提升，反過來亦令進攻質素受惠。不過紅魔一對正選中堅Maguire（馬會另一謎之譯）與域陀連迪路夫，以及福仔齊在周中聯賽盃大戰掛彩，今天英超早場出征同分的般尼茅夫，有暗湧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。