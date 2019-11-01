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2019年11月1日星期五
桌總公開賽悼港將潘正潮 戰友忍痛作賽 憶最後一句「我想跑晒佢」
紅軍入球騷12碼拆廠 曼聯挫車路士 8強鬥英乙隊
皇馬大捷 拉莫斯連續16季入球
C朗補時12碼絕殺 祖雲返榜首
居里手掌骨折 敗軍勇士僅剩10將
新季場地世盃開鑼 繆正賢打頭陣
鄧謝配反勝晉澳門賽8強
體壇快訊：華盛頓國民首奪MLB總冠軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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