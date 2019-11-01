桌總公開賽悼港將潘正潮 戰友忍痛作賽 憶最後一句「我想跑晒佢」

記者：黃頴恩

潘正潮周三於香港體育學院練跑時暈倒，送院搶救後不治。球壇中人紛紛致哀，包括職業球手李俊威及正於土耳其出戰IBSF業餘世界賽的隊友。師姐吳安儀前晚在社交網感慨道：「上天有時太狠心」；隊友兼體院室友張家瑋更悲慟不已，連夜上載多張合照表思念，前女子英式桌球世界冠軍溫家琪昨晚亦表示，得悉噩耗後哭個不停。

吳安儀:有時上天太狠心

昨晚正值香港美式10號球公開賽，桌總在開賽前為潘正潮進行默哀。和潘正潮同齡的Robbie，事發時目睹好友暈倒送院；他昨午在社交網自彈自唱《I'll see you again》送別好友，晚上穿著全黑服裝出賽，開賽一刻難抵對好友的思念，仰天高喊「阿潮」。

他透露當日跑步前，阿潮鬥志十足，更揚言「今日要跑晒佢」，亦是對方當日和隊友的最後一句話，並指阿潮離世對自己打擊不少：「我希望帶着他永不放棄的精神，以後每一仗都會想起他，也提醒我珍惜身邊人，做自己開心的事，萬一有事日後便沒機會再做。」

阿潮周一練跑曾胸痛

另一港將葉建寧昨未有賽事，但亦到場致哀，他表示港隊將暫停訓練至周六，又指體院每年約4月為運動員體檢，但阿潮6月才成為體院全職運動員，未知對方有否作身體檢查。葉建寧續透露對方狀况：「他一直體能不算好，近來跟我說想練好點；周一練跑後他曾稱心口痛，但或者比較內斂，可能不想大家擔心便沒通知教練。我近來考到車牌，出事前下午跟他約好遊車河，真是世事難料。」