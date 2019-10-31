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2019年10月31日星期四
英超雙城闖聯賽盃8強 阿古路起孖領曼城奏凱 李城作客輕取伯頓
格列沙加拒向廠迷道歉 球會安排輔導
趙顯臻劍指世界冠軍 挾亞洲冠軍伙陳鈺文維港出擊
巴塞大捷 美斯生涯第50次罰球破網
盧卡古馬天尼斯建功領國米撕布
一字眉超級雙雙 湖人屠熊三連勝
梅拿奠勝 拜仁德國盃贏波晉級
體壇快訊：葉姵延張雁宜澳門賽過關
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【明報專訊】（請看附圖）
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