體壇快訊：葉姵延張雁宜澳門賽過關

麥卓賢亞洲賽無緣添牌

香港保齡球主力麥卓賢昨於科威特續戰亞洲賽，於優秀賽次輪8局賽事表現下滑，連同前天首輪只奪3661分，在16人中位列14名，無緣爭牌。他日前伙胡兆康等港將稱霸五人賽，摘下港隊今屆唯一的獎牌。

安祖絲古棄戰年終賽

繼日籍球星大坂直美後，加拿大籍球手安祖絲古昨亦退出WTA女子網球年終賽。她於紫組出戰捷克籍的彼絲高娃，以3：6先失首盤後因傷棄戰。紅組的烏克蘭籍名將絲慧杜蓮娜，則挫羅馬尼亞籍的夏納，兩連勝後晉級4強。

巴西安哥拉世少盃出線

東道主巴西隊昨在世少盃A組次輪，在大半場踢少1人下，以3：0輕取新西蘭隊，兩戰全勝提早出線16強，同組的安哥拉隊則以2：1挫加拿大隊，同樣兩連勝出線。B組方面，榜首尼日利亞隊以3：2險勝次席的厄瓜多爾隊，兩戰全勝亦告晉級。

海灣者闖美職總決賽

西雅圖海灣者昨於美職西岸決賽，憑前鋒雷迪亞斯梅開二度及中場盧迪路的入球，作客以3：1擊敗FC洛杉磯，自前年後再闖總決賽，對手將是今早阿特蘭大聯與FC多倫多的勝方。