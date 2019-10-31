英超雙城闖聯賽盃8強 阿古路起孖領曼城奏凱 李城作客輕取伯頓

曼城此役正選陣容與聯賽挫阿士東維拉相比有9個調動，但主隊球迷開賽時仍高呼「我們要入10球」。20分鐘，曼城攻擊手貝拿度施華助攻守將奧達文迪開紀錄，為「藍月」第350次上陣的阿古路，在38和56分鐘梅開二度，令在75分鐘破蛋的修咸頓以1：3敗走。曼城主帥哥迪奧拿昨仗讓18歲新秀中場湯美杜利「地標」，並說：「這賽事令年輕球員，以及上仗缺陣的球員得益。若你不認真比賽，便很難一季贏得4個冠軍。我為球員今仗表現感到高興，但當球隊打入4強或決賽時，你才可以想到奪標。」

李城前班主維猜之子為球隊自豪

昨晨同樣有9個調動的英超第3球隊李斯特城，則憑鋒將伊恩拿祖、中場泰利文斯及占士麥迪臣建功，以3：1打敗一度追近至1：2落後的伯頓，並向1年前因直升機墜毀而身亡的泰國籍前班主維猜致意。維猜的兒子艾也屈賽後表示：「父親永遠教導我需為重要的事情戰鬥，他永遠要求李斯特城也要這樣。」

牛津聯時隔31年再闖8強

英超尾五球隊愛華頓藉禾確特在72分鐘助攻後衛賀基迪，以及倒戈前鋒李察利臣補時入球，主場以2：0擊退在英超仍未報捷的屈福特，賽果勢使飽受下台壓力的領隊馬高施華暫鬆一口氣。至於1986年盟主英甲的牛津聯，在與另一英甲客軍新特蘭各一言和後，以互射12碼險勝4：2，31年來首入8強，而上圈爆冷淘汰熱刺的英乙球隊高車士打，作客以3：1淘汰同一聯賽對手卡維尼。