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2019年10月30日星期三
廠兵征紅軍四面楚歌 沙加奧斯爾引內亂 輪換小將冀反彈
多蒙特疑爆流感 法夫利禁麾下握手擁抱
傳巴利再遭皇馬棄用 1月或投上海申花
衝破種族枷鎖 眼鏡蛇活出黑色意義 從南非鄉村至世盃 馬邊比爭氣誓圓夢
哈里王子赴日撐英欖
占士舉家疏散避加州山火
體壇快訊：麥卓賢亞洲賽暫列第9
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【明報專訊】（請看附圖）
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