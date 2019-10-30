衝破種族枷鎖 眼鏡蛇活出黑色意義 從南非鄉村至世盃 馬邊比爭氣誓圓夢

生於欖球風氣不濃厚的東開普省，現年29歲的馬邊比（Mapimpi在南非科薩語解作眼鏡蛇）入不到傳統欖球名校，沒有球探駐足，6年前只能在鄉村聯賽打滾。他回想這段時光：「朋友與教練都覺得我能以欖球為生，但我沒當一回事，因為看不到怎樣走下去，我以為能夠征戰第一組聯賽（頂級聯賽為超聯）已是極限……。」

改進技術冀打法更全面

馬邊比在次級聯賽待了3年，便加盟超聯球隊，更出戰世界球會賽。他去年6月以27歲高齡，首次為過去象徵白人階層壟斷的南非隊上陣，至今上陣12場達陣13次，包括今屆世界盃的5次，僅落後威爾斯隊球員祖殊阿當斯，其中上周便於8強兩度達陣，助球隊掃走東道主日本隊。再與他合作的「羚羊」助教史迪克直言，這名翼鋒衝鋒陷陣的能力毋容置疑，但他沒有故步自封，反而改進防守、踢球與接高球的能力，是在更大舞台立足的主因：「因為鄉郊規例不准踢球，他沒有機會實踐一些技術。誠然，他還有進步空間，但他已是個全面的球員。」

走出喪親之痛更堅強

在場外，馬邊比則要克服沒有家人在旁的缺陷，母親遇車禍、兩名兄姊也分別因腦病及電擊喪生，不過他承認母親等反對他以運動作為事業：「我不是說她們不在就好，但克服喪親之痛令我更堅強，或許有今天的成就，是上天的安排。」

南非隊在淘汰賽連勝日本隊及威爾斯隊，周六將挾上屆銅牌得主身分，在決賽惡鬥英格蘭隊，但他們分組賽時再捲種族歧視爭議。事緣馬邊比後備上陣，助球隊大勝意大利隊，但白人球員慶祝時，被指沒理會在旁的馬邊比。馬邊比稱傳統上後備球員應自己慶祝，自己因賽後與敵軍握手而錯過，強調球隊一直團結。