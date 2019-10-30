廠兵征紅軍四面楚歌 沙加奧斯爾引內亂 輪換小將冀反彈

利物浦vs.阿仙奴 明晨03：30開賽

「兵工廠」阿仙奴日前在英超領先兩球下被水晶宮逼和，連續兩輪聯賽不勝。表現一直備受質疑的隊長格列沙加，更因不滿被換出，慢步離場遭廠迷柴台，他即時以挑釁動作及粗言回應，並除掉球衣直接返更衣室。事後主帥艾馬利直斥他行為不當，亦透露將與沙加及球會高層見面，不排除褫奪其隊長職務。

而漸失正選的球星奧斯爾，自上月尾的聯賽盃後未曾上陣，傳令明言想長留阿仙奴的他意興闌珊，不少球迷亦為其處境抱不平，有當地評論員亦指出，奧斯爾在某些賽事應比尼高拉斯比比更適合踢正選，然而艾帥似乎一心想踢走對方，令隊內存在分化，氣氛難以融洽。

紅軍麥迪比下月難鬥曼城

軍情方面，料兩隊留力聯賽，半力出戰聯賽盃，主隊利物浦日前反勝熱刺一仗，有前鋒穆罕默德沙拿及中堅華基爾雲迪積克受傷，但兩人證實傷勢無大礙，是役料列後備，兩人位置勢由奧歷治及祖高美斯取代。而仍受膝傷困擾的中堅祖爾麥迪比，則證實需養傷至下月尾才有望復出，意味無緣下月中惡鬥曼城的英超大戰。至於客軍是役料收起沙加，改由新星盧卡斯托拉拿及古安杜斯坐鎮中場，尼高拉斯比比亦料獲正選。

曼聯或簽兩法甲新星增攻力

另外，車路士將迎戰曼聯，上輪英超「戴帽」的主隊翼鋒基斯甸普列錫料續掛帥，而客軍料派拉舒福特及安東尼馬迪爾任雙箭頭攻堅。此外，消息指「紅魔」將出價力斟里昂23歲前鋒穆沙迪比利，以及有「新普巴」之稱的里爾20歲中場保巴卡尼蘇馬爾，冀明年1月將兩人收歸旗下，以解陣容深度不足問題。