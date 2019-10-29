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2019年10月29日星期二
沙拿奠勝 紅軍拔刺 曼聯首凱旋 首支入2000球英超球隊
廠兵主場遭逼和 沙加挑釁球迷被轟
維猜紀念花園揭幕 李城將帥出席哀悼
巴塞迎華拉度列誓登頂 加泰政府保證賽事安全舉行
歐洲主要賽果
港足世盃外初選 東方8將入圍
U23亞洲賽煞科 港劍隊4金3銀1銅謝幕
費達拿瑞士賽封王 10次稱霸感觸落淚
體壇快訊：港隊奪公路賽奧運資格
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【明報專訊】（請看附圖）
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