體壇快訊：港隊奪公路賽奧運資格

港隊保齡亞洲賽奪金

港隊昨出戰保齡亞洲賽，麥卓賢、謝晉軒、曾德軒、雷前鴻及黃鈞源於男子五人隊際賽首節落後下，後上反壓中華台北隊及中國隊，時隔6年重奪此項金牌。

日本世少盃響頭炮

日本隊昨於巴西上演的世少盃（U17世界盃）D組首戰以3：0大勝應屆U17歐國盃盟主荷蘭隊，暫列次席，同組塞內加爾隊則以4：1大勝美國隊居首。而法國隊在C組首仗以2：0輕取智利隊排榜首，同組的韓國隊則以2：1挫海地隊居次。

勇士10年來開季首兩連敗

勇士昨於NBA常規賽作客以92：120慘負予雷霆，自2009年以來，首次開季兩戰全敗。另外，灰熊昨在主場加時以134：133險勝籃網，而湖人則在勒邦占士、安東尼戴維斯及D侯活同取「雙雙」下，主場以120：101擊敗黃蜂取兩連勝。

咸美頓墨國站封王

世界一級方程式賽車（F1）墨西哥站，平治的「黑帝」咸美頓贏得個人今年第10個分站，車手榜暫以74分領先昨奪季軍的隊友保達斯，下周的美國站有望提早衛冕總冠軍。