沙拿奠勝 紅軍拔刺 曼聯首凱旋 首支入2000球英超球隊

熱刺前鋒哈利卡尼開賽48秒便「執死雞」攻破利物浦大門，但「紅軍」全場控球率達68%及21射13中下，隊長佐敦軒達臣終在52分鐘窄位射入扳平，隊友沙迪奧文尼則在75分鐘博得12碼，操刀的穆罕默德沙拿射入個人在晏菲路球場的第50球，鎖定2：1勝局，保持今季英超不敗外，亦將跨季聯賽主場不敗增至45場。紅軍上次主場敗陣是2017年4月不敵水晶宮。

紅軍跨季45場主場不敗 多曼城6分

紅軍領隊高普說：「半場休息時，我對球員說唯一問題是比數，除此之外，全都很好。這是我喜愛的比賽，一場超級比賽，足球比賽應是這樣。熱刺是強而有力和善於組織的球隊。」他又回應沙拿在85分鐘被調離場道：「他的足踝受傷了。自本月初勝李斯特城後，這傷勢便困擾他。華基爾雲迪積克亦被撞傷，但他們的情况並不嚴重。」

至於領軍熱刺16次只曾勝出1次的主帥普捷天奴則說：「己隊力足與利物浦抗衡。或者由於我們的入球來得太早，於是之後側重防守。」熱刺賽後以12分排第11，落後紅軍達16分。

曼聯彈升第7 普巴料12月復出

曼聯作客諾域治方面，客軍中場麥湯米尼先在21分鐘打開紀錄，昨仗均「宴客」的拉舒福特及安東尼馬迪爾，其後於30和72分鐘建功，卒以3：1輕取末段破蛋的諾域治。曼聯以13分彈升第7，但仍落後第3李城及第4車路士7分。

曼聯領隊蘇斯克查承認上月尾足踝受傷的中場保羅普巴，需至12月才可復出。至於狼隊則以1：1逼和末段有中場桑恩朗達夫領紅的主隊紐卡素，保持各項賽事連續8仗不敗。

（英超消息）