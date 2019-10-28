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2019年10月28日星期一
普列錫戴帽驅車7連勝 創隊史最年輕紀錄 林柏特讚盡顯功架
格蘭納達小勝貝迪斯 壓巴塞馬體會領群雄
國米靠VAR僅和帕爾馬 無緣重登榜首
天水圍10公里賽如期舉行 黃尹雋破15年前港績
韋二少139次三雙 史上第2多
東方菁英盃絕殺傑志續居首
港劍隊U23亞洲賽女花團體賽添銅
體壇快訊：何子樂傷退世界賽32強
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【明報專訊】（請看附圖）
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國米靠VAR僅和帕爾馬 無緣重登榜首
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