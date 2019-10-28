體壇快訊：何子樂傷退世界賽32強

巴西隊世少盃主場響頭炮

U17世少盃昨於巴西揭幕，東道主兼上屆季軍亮相揭幕戰，以4：1大勝加拿大隊，於A組打響頭炮。尼日利亞隊亦以4：2擊敗匈牙利隊，暫於B組居首。上屆亞軍西班牙隊則會在今午出戰阿根廷隊，合演E組首仗。

南非欖球世盃決戰英格蘭

上屆季軍南非隊昨在日本出戰欖球世界盃，與威爾斯隊在4強拉鋸，末段更被對手第二度追平，最終僅靠罰球以19：16奠勝，殺入決賽。南非隊將於周六決戰英格蘭隊，合演2007年決賽翻版，爭取自該屆後重奪冠軍。

17歲韓國小將世巡賽首封后

17歲韓國隊小將安洗瑩昨於法國羽毛球公開賽，爆冷以局數16：21、21：18、21：5，反勝前世界冠軍、西班牙隊名將馬蓮，首奪世巡賽后座。而中華台北隊的戴資穎今站4強下馬，世界一姐之位將讓予奧原希望。

大坂直美年終賽險勝開齋

WTA女子網球年終賽昨於深圳開戰，日籍名將大坂直美（圖）在紅組首仗，被捷克籍的姬維杜娃逼入決勝盤，再以局分

6：4險勝；同組的巴迪則以盤數

2：1勝瑞士籍的賓絲。世界第3的彼絲高娃今於紫組登場，與絲慧杜蓮娜爭響頭炮。