普列錫戴帽驅車7連勝 創隊史最年輕紀錄 林柏特讚盡顯功架

普列錫加盟後不受重用，此役是他自8月31日主場打和錫菲聯後，首次在英超「擔正」。他在21、45和56分鐘，先後以左、右腳和頭槌連中三元，加上貢獻兩助攻的韋利安於58分鐘建功，以4：2勝末段有積洛迪古斯及杜韋麥尼爾「士哥」的般尼。車路士賽後10戰得20分穩列第4，與第3的李斯特城同分，落後次席曼城2分。

左右開弓頭槌得手 助車仔穩居第4

普列錫藉昨仗取代前線拍檔譚美阿巴謙，成為隊史最年輕「戴帽」球員，他說：「這是我職業賽首次一仗入3球，甚至忘記取走比賽足球，幸好有隊友代勞。我的目標是上陣和協助球隊，這並非易事，但我為正選上陣而高興，這是特別的一天。」

普列錫上季中以5500萬鎊（約5.5億港元）轉會費，由多蒙特轉會車路士，但下半季續借予「蜜蜂兵」，今夏正式加盟。林柏特說：「普列錫以高昂的價錢來投，適應英超的壓力不輕。他欲即時為球隊賣力，但與此同時，我自問為什麼讓他這樣做？我必須找到正確的處理方法，助他交出最佳表現。我為他的表現感到雀躍，他此仗盡顯功架。」林柏特又為比賽中疑「插水」的中場赫臣奧杜爾護航：「若我覺得這是插水，我會對他說這並非我們應做的……如果屬實，我肯定會處理。我需要回看一下。」

愛華頓再輸 馬高施華帥位危

另外，愛華頓後衛盧卡斯迪治尼補時擺烏龍，令球隊以2：3敗走白禮頓，近6場聯賽5次落敗，馬高施華帥位高危。至於曼城前晚以3：0大勝阿士東維拉，主帥哥迪奧拿卻不滿麾下上半場表現：「若己隊踢出上半場水準，肯定與前列球隊有一段距離，甚至落入護級位置。」

（英超消息）