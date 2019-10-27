韻律泳雙姝 水中舞出火花 土地問題播歌遇投訴 自掏腰包為港追夢

每逢周二至四，仍就讀中學的Haruka、Christie和其他隊友一樣，放學馬上趕往泳池，展開兩至三小時的訓練，離開泳池往往已過晚上10時，帶着濕透長髮深夜歸家，再處理未及在小息完成的功課和溫習。這是香港韻律泳隊的日常寫照，已加入港隊7年的Christie卻稱未算最辛苦：「最難捱是冬天，早上天未光已『一抽二褦』出門乘車，書包、飯盒、訓練裝備，有時更要帶練習用的沙包上學，練習後又已入黑，所以是天黑出、天黑入。」

游走港九練習 嘆政府欠支援

練習也非一帆風順，由於沒有固定場地，九龍公園、灣仔、維園游泳池等都有港隊足跡，但當中僅維園的多用途池符合韻律泳標準，和其他非體院水上項目輪流使用，每周只獲分配4小時。而在九龍公園等與公眾游泳相鄰的訓練池，由於沒有水底喇叭，教練會在岸上播放音樂，聲浪需大至隊員潛入水中後仍清晰可聞，卻曾引來市民不滿向康文署投訴。隨歌律動的水上芭蕾怎能缺少音樂？說到此束手無策的難題，二人也只能苦笑，Haruka無奈道：「沒辦法啊，政府又不太支援我們。」

這些經歷，同樣18歲的Haruka和Christie都並肩走過。自幼練體操的Haruka，被游泳教練建議嘗試韻律泳，到10歲轉項；本身是芭蕾舞和游泳好手的Christie，則如文首描述般在會所泳池有樣學樣，媽媽便為她報讀韻律泳暑假班。就這樣，二人正好集齊這項目游泳、體操和舞蹈的三大要素，至12歲時因身形和水平相近，被教練安排成為固定拍檔，至今6年。

問到幾乎朝夕相見的拍檔，個性冷靜的Christie毫不猶豫答道：「心靈相通！很快已建立默契，心靈相通是多年在泳池內外的經歷培養出來。」兩年前作為港隊唯一代表首戰世界賽，大大咧咧的Haruka憶述拍檔的貼心舉動：「賽前我不作聲，但她知我緊張便拍我的肩。」Christie隨即笑說，「我是想氹你，但好像沒有效。」二人你一言我一語，又爭相描述對方的緊張模樣，笑個不停。

出賽動輒過萬元無阻實現夢想

年少多好，但不代表年少無憂。韻律泳港將出國比賽大多要自掏腰包，二人深明父母為自己追夢的付出，Christie謂：「像澳洲公開賽花費近兩萬港元，有時暑假連續兩個比賽，收到帳單時不禁抽一口氣，就像是扔錢落海。」即使未因經濟原因被迫放棄，但港隊師姐畢業後相繼退役，Christie現時亦因升學減少練習，Haruka換了拍檔，卻漸難兼顧大學課堂與訓練，但仍盼堅持至畢業才告別。小妮子心裏早有數，夢想有限期。

記者：黃頴恩、攝影：鄭嘉慧