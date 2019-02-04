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2019年10月27日星期日
熱刺復勇乘勢征紅軍 卡尼孫興慜重拾狀態 利物浦三叉戟領銜迎擊
曼城輕取維拉 費蘭甸奴領紅添憂
李城9蛋贈修咸頓 創131年紀錄獻已故班主維猜
羅拔仔連續9場建功 拜仁奏凱居首
大帝轟33分 湖人挫爵士開勝門
小西灣運動場重開再演球賽 飛馬菁英盃反勝流浪
體壇快訊：網球年終賽今揭戰幔
SUN 周日足球直播
韻律泳雙姝 水中舞出火花 土地問題播歌遇投訴 自掏腰包為港追夢
日本名字引奇遇 混血兒川副遙：我是香港人
國際泳聯改革 男將登世界賽舞台助普及
港女團U23劍擊亞洲賽摘銀 男團花劍添銅
伍家朗法國賽8強止步 嘆體力不足致敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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