熱刺復勇乘勢征紅軍 卡尼孫興慜重拾狀態 利物浦三叉戟領銜迎擊

一場波的蝴蝶效應有多大，看看明晨交手的利物浦與熱刺便知曉。前者贏得歐聯冠軍後，英超連勝至上周對曼聯才斷纜。前線「埃及文明」組合繼續發威，默契更勝從前。6月決賽飲恨的熱刺，則如主帥普捷天奴所說心靈空虛，跌撞中度日。不過傷兵漸癒，熱刺上周中歐聯大勝一場，射手哈利卡尼與孫興慜復勇，令紅軍後防不能安枕。

榜首的利物浦上周只能末段逼和曼聯，某程度是鋒將穆罕默德沙拿養傷，正選的奧歷治發揮欠佳所致，但沙拿已在上周中歐聯對亨克時復出，更與沙迪奧文尼互相助攻對方入球。羅拔圖法明奴今季參與更多策劃，文尼賽前也對他讚美滿溢：「別人猜不透他用這招（後腳助攻），是因為不認識他。不過我每日跟他操練，知道他會做什麼，也就見慣不怪。我們都很高興，因為他為全隊犧牲。」除了「埃及文明」三將，近仗入球的阿歷士張伯倫與拉爾拉拿，亦增強紅軍變陣本錢。

普帥稱重返正軌 高普籲提防卡尼

另邊廂的熱刺勝和負各三，落後榜首的紅軍13分，自然希望進攻能打出比上季歐聯決賽好的表現。英國《泰晤士報》認為，利物浦今季在對薩爾斯堡與李斯特城的比賽中，似乎未能應對中路突破。孫興慜自不比同胞黃喜燦或李斯特城的占美華迪遜色，亦與卡尼在上周中對貝爾格萊德紅星收穫兩球。

普捷天奴覺得任何球隊也會不惜代價留住卡尼，又說：「我們在上季歐聯決賽後感到空虛，但已回復過來，重新注滿動力，是時候建立信心與信任。」高普也為對手飽受批評護航，認為熱刺繼續是英超前列球隊：「他們忘記了怎樣踢球？卡尼再也不懂射門？不是這樣。他該仗（對紅星）已證明自己的能力。」

阿仙奴曼聯出擊 攻力成得分關鍵

兩支出戰歐霸的球隊阿仙奴與曼聯，亦會同時間上場。前者需惡鬥季初黑馬水晶宮，希望組織攻勢撕破對手防線，否則只靠尼高拉斯比比的直射罰球再成殺着。曼聯日前在歐霸1：0擊敗柏迪遜，打破作客11場不勝走勢，今次作客諾域治續缺法國隊中場保羅普巴，但主隊後防傷兵更多，將解救紅魔攻力不濟問題。